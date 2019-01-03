台北看守所遷移有譜 明辦地方說明會

2019-01-03 16:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北看守所位於人口稠密的新北市土城區精華地段，多年來地方促遷聲浪不斷，新北市政府辦理「擴大土城都市計畫」，其中劃設約24公頃的司法園區，包含台北看守所、新北地方法院及新北地院檢察署等機關，將進駐閒置已久的土城彈藥庫，全案目前進行公開展覽，明天（4日）上午10點在土城區公所7樓大禮堂舉辦說明會。

城鄉發展局綜合規劃科長李擇仁指出，因應台北看守所等矯正與司法機關腹地不足，原國防部土城彈藥庫搬遷後，釋出公有土地，連同周邊非都市土地一併納入「擴大土城都市計畫」，全區計畫面積約162公頃，其中55公頃辦理區段徵收，並劃設司法園區約24.34公頃，包含台北看守所15.38公頃、新北地方法院5.32公頃及新北地院檢察署3.65公頃，另劃設住宅區8.45公頃、商業區3.89公頃、公園用地10.4公頃等。

經統計，全案涉及地主高達1000多人，部分地主反對區段徵收開發，要求提高分回比例，也有地主認為，住宅區容積率僅180%太低，希望調高；環保人士主張，當地天然資源豐富，是城市後花園與天然滯洪池，開發恐破壞生態，要求原地保留；另有民眾爭取擴大計畫範圍，把周邊未開發土地一併納入。

李擇仁說，關於民眾所提意見，將匯整後納入各級都市計畫委員會討論，並持續與地方溝通，盼今年底送內政部審議，預計2020年審議通過後發布實施，最快2023年開發完成。

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