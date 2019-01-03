高院認定意外淹死11公分深排水溝內 壽險公司須賠850萬

2019-01-03 16:54

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓建築包商到新店戒治所工程趕工時，被發現陳屍排水溝內，陳妻認為丈夫是意外溺斃，不滿3家壽險公司均拒絕理賠而提告求償；國泰等3家壽險主張，案發地排水溝水深僅3至11公分，陳男若意外落水應可自救，此乃輕生所致。高等法院依驗屍報告認定陳男是生前落水窒息死亡，屬意外死亡，判3家壽險應支付意外險理賠金共850萬元。

陳妻指稱，丈夫陳姓男子是建築、鐵皮屋包商，從15年前起，陸續向新光、富邦、國泰人壽投保意外險，意外身故保額分別是150萬元、200萬元、500萬元，她是受益人。

陳妻說，陳男生前健康狀況良好，2015年11月24日上午帶領工人到新店戒治所進行工程，但上午11時，被發現陳屍在附近排水溝內，依台北地檢署相驗死亡原因是「溺水窒息」，陳家已負舉證責任，但國泰等3家壽險都以無法證實是意外死亡而拒絕理賠，提起「給付保險金」訴訟要求國泰等3家壽險支付全額理賠金。

國泰等3家壽險主張，陳男是包商，應可預測走進排水溝可能會發生滑入溺水風險，路口監視器畫面顯示，陳男獨自走往排水溝處未再走出來，並發生溺水窒息，應是「故意」行為；另外，案發處排水溝水深僅3至11公分，陳男若意外落水，只須翻身或爬起，即可自救才對，加上陳男案發前因收不到工程款而心情低落，還交代同事稱「我若發生意外，幫我收齊工程款」，可見陳男有輕生念頭。

高等法院審理認為，依北檢和法務部法醫研究所驗屍結果，均認為陳男是生前落水以致口、鼻、氣管、喉頭有沙土等溺水特徵，死因是因溺水窒息死亡，至於壽險公司以陳男自行走往排水溝，或收不到工程款致有輕生念頭，均為臆測之詞，判新光、富邦、國泰人壽應分別支付陳妻意外險理賠金150萬元、200萬元、500萬元。可上訴。

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