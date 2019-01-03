涉收「總統鞋師傅」10萬後謝金 退休警官遭訴

2019-01-03 16:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市警局已退休張姓警務正，在職期間涉嫌洩漏採購案投標廠商家數給有「總統鞋師傅」稱號的製鞋廠商宋立文等人，獲取10萬元後謝金，而在內政部役政署採購案中，宋立文與其子為節省成本涉嫌違約交付中國製皮帶，新北地檢署今依涉犯貪污、詐欺、違反政府採購法起訴張員等11人。檢方審酌張員現已退休，因一時貪念誤觸法網，坦承犯行並繳回10萬元不法所得，犯後態度良好；宋立文與其子也都自白犯行，建請法院宣告緩刑或從輕量刑。

宋立文有「總統鞋師傅」稱號，已故總統蔣經國、前總統李登輝、陳水扁、馬英九等人，及不少政商名流都穿過「宋家鞋」。

起訴指出，2009年至2010年間，新北市政府警察局辦理「員警皮鞋採購案」，宋立文以1547萬餘元搶下兩標案，張員避免公文簽呈層層核章浪費時間，親將付款公文送交警局各單位核章，讓宋立文火速取得貨款，為感謝張員幫忙，事後宋立文交付張員8萬元謝金。

2011年間新北市警局辦理「巡守人員LED手電筒採購案」，宋立文利用名下的盈源、篤盛實業有限公司圍標，時任採購案承辦人的張員，於投標前洩漏投標廠商家數，讓宋立文得以在最後一刻更改投標金額順利取得標案，事後宋立文又交付張員2萬元現金表達謝意。

此外，宋立文在內政部役政署2011年度辦理「替代役役男皮帶採購案」中，以148萬6560元最低價得標，卻為節省成本，與其子共同違約交付中國製皮帶，檢調另還查出，宋立文於台灣菸酒2011年辦理「旋轉燈座採購案」、新北市區公所2011年辦理「守望相助外套採購案」時，亦涉嫌圍標，但最後卻都流標而圍標未遂。

而新北市警局督察室已退休的黃姓警官，涉嫌於新北市警局2011年辦理「樂隊服飾採購案」時洩漏底價給廠商，此部分檢方認定黃員只有建議底價，無決定底價權，不符違反政府採購法規定，予黃員不起訴處分。

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