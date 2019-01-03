禁不起年輕肉體誘惑 劈腿男與2少女嘿咻判刑

2019-01-03 16:35

［記者楊政郡／台中報導］中市葉姓男子明知「燕子」（化名）是國二學生，交往期間多次帶到住處嘿咻，而葉男竟腳踏兩條船看上另名國二生「櫻子」（化名），雙方發生性關係，後經「燕子」母親發現提告，葉男積極與兩女家長調解，獲得兩女家人原諒，台中地院依妨害性自主罪判2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，葉男幾乎同時期認識「燕子」及「櫻子」，都知道兩女是國二學生，都是滿14歲未滿16歲，一開始積極對「燕子」展開追求，但克制不了情欲，2017年4月3日、4月30日、5月8日、5月11日，都帶「燕子」到其住處，在取得「燕子」同意下發生4次性關係。

但此案「燕子」的母親事後發現提告，又查出葉男「燕子」交往期間，同年5月9日凌晨，又帶「櫻子」至他的住處房間內，經她同意嘿咻。

台中地院合議庭認為，被害人僅是14歲小孩，思慮不成熟，缺乏性自主判斷能力，葉男未能克制自身情慾，5次犯行應分論併科，將對兩女造成身體及心理負面影響，及日後人格發展，審酌坦承犯行，而且積極獲得「燕子」及其父母、「櫻子」及其父母的原諒，有「櫻子」父親出庭說明在案，還有電話訪談紀錄，依妨害性自主罪判2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，以資懲儆。

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