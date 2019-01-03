東港警破獲職業賭場 赫見懷胎3月孕婦

2019-01-03 16:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港警分局今天凌晨破獲轄區內大型職業賭場，經過1個多月的追蹤，終於掌握藏匿地點，警員一湧而上時，賭客作鳥獸散，但仍被警方全部圍捕，現場並起出高達近150萬元的賭資，可說是近年東港轄區所查獲的最高金額，還有賭客為閃避查緝，躲在濕爛泥地裡逾1個小時，被警方拉起時仍渾身發抖，警方笑稱「再不救可就要被冷死了！」

警方日前接獲民眾檢舉情資，得知轄區有職業賭場流竄，由於藏匿身地點隱密，經東港分局1個多月的多方追蹤、深入蒐證，終於掌控該職業大賭場行蹤，昨天深夜由分局長率偵查隊、二組及分局員警於周邊伺機埋伏，見時機成熟後持屏東地方法院搜索票上前圍捕查緝，賭客見警嚇得四處逃竄，逃入烏漆嘛黑的檳榔園內。

不過，在準備萬全的警力包圍下，共帶回在場的28名賭客，當中竟有一名是懷胎3個月的孕婦，也有轄內已被警方查獲7次的熟面孔，其中更誇張的是，竟有1名賭客為躲避查緝，竟趴在泥濘草堆中，警察地毯式搜索發現他已是在1個小時之後，被警方帶回時全身溼答答，身體已冷到不斷發抖，警方笑稱「愛賭又怕抓，再晚一點被發現，可能就冷死了！」。

警方清點現場，查獲孔姓莊家等共28名賭客，查扣賭具及現場賭資共148萬6200元，全案經詢問後依違反賭博罪嫌移送屏東地方法院檢察署偵辦。

屏東縣警局說，年關將屆，職業賭場流竄易造成社會秩序混亂，要求務必斷絕，以維護社會秩序，東港分局分局長劉清俊呼籲，賭博行為所生之不法利益造成社會秩序之重大危害，若住家附近遇有賭博賭場跡象，請撥打110與警方聯絡維護社會治安。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/