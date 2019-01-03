巴拿馬籍貨船「通智」漂流外海 拖船救援返花蓮港

2019-01-03 15:24

［記者王峻祺／花蓮報導］巴拿馬籍貨船「通智」因舵角紀錄器故障導致操縱失靈，昨在台東長濱外海漂流，距離花蓮港約40浬處，航港局接獲通報後，協調海巡署及「萬榮號」拖船前往拖救，經過一日一夜後，預計今晚深夜返抵花蓮港，船上16名船員均安。

由中鋼通運公司所營運的貨船「通智」，船齡約5年，船長121公尺，船寬19.6公尺，總噸位9193，昨因舵角紀錄器故障導致操縱失靈，但並未失去動力，船長約下午發出求救訊號，航港局緊急協調花蓮第六海巡隊出動巡防艇連同拖船前往救援，約11時20分抵達，船上11名台灣籍、5名中國籍船員均安。

海巡署艦隊分署第六（花蓮）海巡隊指出，昨天下午接獲第九巡防區指揮部通報，有艘總噸位9193公噸的輪船，船上載著16名船員及9000噸鋼瓶，去年12月26日從高雄港出發，預計前往日本，但行經台東外海時，卻因舵角故障導致操作失靈漂流外海。

巡防艇及「萬榮號」拖船昨晚抵達現場後，立即進行拖船作業，今下午1時35分出發返港，全程由海巡人員守候戒護，預計今晚10時抵達花蓮港檢修。

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