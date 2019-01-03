鄭捷律師約砲？北律公會組專案小組調查

2019-01-03 14:42

〔記者張文川／台北報導〕蘋果日報今報導，替鄭捷、王景玉等多位殺人犯辯護的已婚「人權律師」黃致豪疑似「約砲」，一女子向媒體投訴，黃致豪去年頻頻向她約砲，但黃否認；對此，台北律師公會理事長邵瓊慧表示，由於黃致豪是北律會員且為理事，北律非常重視此事，會立刻組專案小組調查。

邵瓊慧指出，由於黃致豪是現任理事，所以另行組成的專案小組，會比照會內倫理風紀委員會的程序處理，以釐清黃致豪有無違反律師法問題。

已婚育有2子女的46歲黃致豪，以人權辯護馳名，是捷運殺人魔鄭捷、女童「小燈泡」斷頭案凶手王景玉、北投文化國小女童遭割頸殺害案凶手龔重安、華山分屍案凶手陳柏謙、花蓮弒母逆女蔡京京等重大刑案凶嫌的辯護律師。

媒體引用「W女」與黃致豪的多則LINE等通訊對話擷圖報導指出，黃致豪5年前透過臉書共同好友，將W女加為好友，去年6月起多次以露骨的性暗示詞句約她見面，黃9月與黃女相約在高等法院門口見面，帶女方去西門町MTV包廂獨處看「復仇者聯盟3」近2小時。

報導指出，黃致豪也曾傳訊息找W女去旅館，W女當時有官司法律問題向他請益，黃傳訊：「寧可你是來約砲，也比委任好」、「 要不要試試看，一邊當我的當事人，一邊和我玩？」，W女生理期遲到，黃還傳「做愛完內射，通常就會比較快來」。

黃致豪手機今未開機。他在回應媒體查證時稱這是典型的妨害名譽手法，會蒐證提告。

據指出，北律公會專案調查的重點，在於黃致豪與W女是否有法律諮詢、委任關係，律師法第2條規定，律師應砥礪品德、維護信譽、遵守律師倫理規範、精研法令及法律事務；「律師倫理規範」第3條規定，律師應共同維護律師職業尊嚴及榮譽、第6條規定，律師應謹言慎行，以符合律師職業之品位與尊嚴。事實究竟如何？有待公會調查釐清。

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