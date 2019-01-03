馬英九洩密案 最高院發回更審

2019-01-03 14:35

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九被控洩密案，一審被判無罪，二審高等法院去年5月逆轉，依違反通保法、刑法洩密罪、個人資料保護法等3罪從一重論處，改判馬英九4月徒刑，可易科罰金；案經上訴，最高法院今將全案撤銷，發回高院更審。

由於一審無罪、二審有罪，雖是最重本刑3年以下的輕罪，但馬英九仍可上訴三審，不過，由於速審法的救濟機會只有一次，因此在最高法院發回後，高院的更一審將成為定讞審，檢、辯雙方將決戰更一審。

2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，馬還教唆黃於9月4日向江洩密。

台北地院認定馬雖有洩密行為，但就行政、立法院有侵害司法獨立之虞時而行使總統專屬的「院際調解權」，因為符合「依法令之行為」的阻卻違法事由，其次為檢方舉證不足，未能證明馬英九教唆黃世銘向江宜樺洩密的意圖，前年8月判馬無罪。

二審高等法院審理後，改認定馬英九有罪，去年5月15日依通保法等罪將馬英九判刑4月。馬英九上訴，最高法院認為有必要再調查釐清，今將全案發回高院更審。

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