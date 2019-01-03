毒品通緝犯偕友夜市慶生 「聲東擊西」躲入獄失敗

2019-01-03 15:24

［記者陳恩惠／台北報導］北市45歲陳姓男子，涉毒獲判7月徒刑拒入監遭通緝，元旦為了慶生，與黃姓友人到北市知名的饒河街夜市聚餐，上車離開時，台北市保安大隊員警巡邏經過，見陳、黃2人神情驚慌引注意，陳下車坦承車內藏毒，卻轉身就逃，警匪在熱鬧的街道上追逐，陳腳滑仆街被逮，坦承持有海洛因毒品，警訊後除依毒品通緝歸案外，再加一條毒品罪送辦。

陳男供稱，他因毒品案被判刑7個月確定，但不願入監服刑，因此四處躲藏，直到去年12月間遭台北地檢署發布通緝，由於元旦是他的「生日」，便由黃姓友人駕車一起到饒河街夜市吃消夜「慶生」，用完餐後2人回到車上，正巧看到保大巡邏車經過，當下心虛慌張的神情竟遭眼尖員警發現，於是使出「聲東擊西」的招數，先供出車內藏毒，再趁機拔腿狂奔，沒想到還是逃不掉。

保大說，第五中隊黃豊榮、黃冠勛、簡茂洲及陳保同4名警員，前天（1日）元旦晚間擔服巡邏勤務，深夜11許巡經松山區八德路與饒河街口附近，發現路旁1部自小客車內，前座的2名男子，見警神情非常慌張，顯然可疑，黃員等人便請駕駛和乘客下車接受盤查。

警方說，陳姓駕駛下車後，態度反而冷靜，非常配合地直接向員警坦承：「車內藏有第一級毒品海洛因！」，更是主動向員警指引毒品藏放位置，黃員轉身依其所指的方向查看，陳男卻突然轉身，不顧自身安危直往逆向的快車道拔腿狂奔，所幸，有部小客車駕駛緊急煞車未撞上，陳男則在跳越分隔島後，卻因下雨路滑，當場在快慢車道間摔個四腳朝天。

緊追在後的4警迅速上前將陳男壓制在地，並將陳男上銬防止再度做出脫序行為，隨後黃男的自小客車內，以及陳男身上起出2包重1.05公克的海洛因毒品及3支注射針筒3支，清查身分發現，陳正因毒品案遭通緝中。

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