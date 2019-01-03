2女戰9男「6小時不斷電」性愛趴 主辦保母判刑

2019-01-03 14:39

〔記者王定傳／新北報導〕32歲王姓保母在某臉書社團刊登訊息，號召「6小時不斷電」性愛趴，並找來49歲的劉姓女子一起賣淫，吸引9男參加，新北地院依圖利媒介性交罪，判王女4個月徒刑，緩刑2年，並接受法治教育5場，可上訴。

檢警調查，去年5月19日，王女在某臉書社團刊登性愛趴訊息，內容指預計會有4名女子參加，分別是28歲及30歲的大C與大D優質正妹人妻、18歲大D嫩妹，另一個就是自己，男生預計20至25人，每人參加費3500元，還指「女生希望做整晚、嫌貴不要來」等。

9名男網友見到訊息後馬上與王女聯繫，匯款2000元訂金，但王女僅找到一名49歲的劉姓女子同意加入淫趴。

同月26日晚間6時許，性愛趴在新北市土城區Q摩鐵登場，王、劉2女分頭對戰9男，直到晚間11時許，警方根據臉書訊息到摩鐵臨檢，查獲10個已用過保險套、11個未用過的保險套、衛生團紙等證據。

王女坦承犯行，她涉犯刑法妨害風化罪及違反兒少性剝削防制條例被起訴，至於劉女與9名則依「社維法」裁罰。

法官審理後依妨害風化罪判刑，考量她有悔意前無犯罪紀錄，素行良好，給予緩刑2年，但須接受法治教育5場。

王女違反兒少性剝削防制條例部分，法官則認為，該社團是不公開社團，僅有社團成員可看見貼文，社員加入則由版主或管理員篩選，並證據顯示有未成年成員，警方到場時也未查獲有未成年者加入淫趴，此部份無罪。

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