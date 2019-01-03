婦人騎車摔落筍園 家屬尋獲已死亡

2019-01-03 14:13

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南今天清晨發生機車騎士摔落離路面約2公尺深的筍園內死亡意外，警方調查，死者為59歲張姓婦人，意外原因由警方釐清調查中。

斗南警方今天清晨3點多接獲民眾報案，指斗南將軍往大松村落的產業道路機車騎士連人帶車摔落2公尺深筍園內，員警到場斗南消防分隊救護車已抵達，但騎士已明顯死亡身體僵硬。

據了解，張姓婦人家住斗六，昨天下午6點多跟家人說要回斗南娘家，但晚上11、12點還沒回到家，家人打電到娘家詢問獲悉婦人早已離開，擔心路途中發生意外，家人漏夜沿著婦人經常騎乘路線尋找，今天清晨3點多在將軍往大松聚落的產業道路旁一處筍園發現張婦。

張婦疑連人帶車摔落路旁筍園，安全帽還完好載在頭上，一旁散落多瓶罐裝咖啡，由於產業道路平日幾乎沒有人車行經，且晚上視線不佳，張婦為何會摔落筍園，意外原因由警方進一步調查釐清中。

警方呼籲，農村許多產業道路夜間照明設備不足，行經時要減慢速度，注意路上狀況，確保自身及用路人安全。

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