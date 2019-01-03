慣竊破窗入侵民宅 治安通報網發揮功效逮賊

2019-01-03 14:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕40歲廖姓慣竊嫌日前潛入斗六市某社區，趁住戶無人之際，破獲門窗入內行竊，廖嫌得手後食髓知味，昨天再度潛入該社區準備尋找目標行竊，治安通報網發揮功效，廖嫌行跡被社區民眾發現後通報警，警方逮到躲在車內後座椅下的廖姓竊嫌。

公正派出所所長何圳生、副所長林丹淇、巡佐廖冠棠接獲民眾報案後，立即趕抵現場，發現竊賊躲進自用汽車後座椅下方，員警逮人過程中廖嫌極力拒捕，造成何圳生及廖冠棠手掌撕裂傷，但還是被優勢警力壓制，當場逮捕。

警方並在廖嫌座車內查獲毒品安非他命、吸食器及電子磅秤等物品。警方偵訊後，依妨害公務罪、毒品危害防制條例及竊盜罪嫌將廖嫌移送雲林地檢署偵辦，另警方調查發現廖嫌涉及多起住宅竊盜，目前正積極擴大偵辦中。

雲林縣警察之友會理事長許百芳得知員警因公受傷，立即偕同斗六分局長蔡詳忠至公正派出所慰問受傷員警，並肯定員警為轄內治安所做的努力。

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