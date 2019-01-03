桃園修車廠接連遭砸 惡煞全被起訴

2019-01-03 13:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市桃園區、八德區交界的一間修車廠，2017年1月29日清晨5點多，遭多名惡煞持球棒闖入砸車並開槍，業者報案後還持續遭砸，警方逮捕帶頭的29歲李姓男子及4名同夥，李男坦承犯行，並稱是不滿修車廠老闆兩個兒子涉嫌砍傷他的甄姓友人，才會找人到修車廠砸車報復，桃園地檢署檢察官偵結分別依恐嚇、毀損罪嫌起訴李男等人，至於被控涉嫌「組織犯罪條例」部分，因一群人是為報復而臨時組成的同夥，並不構成所謂的犯罪組織要件，而查扣的槍枝經鑑定也無殺傷力。

檢方指出，2017年1月29日凌晨0點15分，甄男在桃園區永安路遭人砍傷，李男懷疑是修車廠老闆的兩個兒子所為，事隔5小時後他找來4名男子，一起前往修車廠持球棒砸毀停放在內的車輛玻璃、板金，並持槍朝修車廠擊發後逃逸，之後修車廠還多次遭人闖入砸車，但似乎是不同人所為。

警方逮捕李男等人到案並查扣槍枝，依恐嚇、毀損、槍砲、組織犯罪條例等送辦，李男等人坦承犯行，不過，檢方偵辦時發現李男等人並非組織，只是為了報復而臨時號召而來的一群人，不構成犯罪組織要件，被查扣的槍枝經鑑定也無殺傷力，僅依恐嚇、毀損罪嫌分別起訴李男等人。

至於修車廠老闆兩名劉姓兒子涉嫌砍傷甄男案，則另案偵辦中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/