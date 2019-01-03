山區迷途4小時 桃園女大學生嚇得花容失色

2019-01-03 13:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市就讀大學的謝姓女學生2日前往龜山區工四工業區應徵工作，結束後她依據導航提供的路線騎車要返家，卻被帶到振興路山區，倒楣又碰到機車故障，徒步走了5公里，還攀高爬低弄了滿身泥濘，仍找不到出路，還好家人接獲通知求助警方，警方及時找到女學生，助她平安返家。

警方笑稱，女學生在山區迷途的劇情，簡直就像是遇到「魔神仔」，機車故障後，她到處亂走，愈走卻愈往偏僻山區前去，還好警方用警車蜂鳴器引導，才助她從山區脫困。

女學生說，她2日前往龜山區工四工業區應徵工作，結束後，傍晚她騎車要返家，打開手機導航系統帶路，卻將她帶到偏僻山區，甚至沒有柏油路的路段，因天色昏暗，她非常害怕，不巧機車又不知為何故障，她只好一面打電話向父親求助，一面徒步想走到較大條的道路，找人求助。

女學生的父親報警求助，龜山警分局大埔派出所巡佐田承義、警員江偉旗先透過女學生的手機定位，找到她的位置大約在振興路山區一帶，就趕忙前往附近，並打開警車蜂鳴器，發出聲響來引導女學生，才終於幫助女學生脫困，但女學生在山區攀高爬低，前後花了4個多小時，已經弄得一身泥濘，非常狼狽，還好平安無事，已經返家休息。

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