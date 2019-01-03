才剛當選 北斗鎮長李玄在貪污罪起訴

2019-01-03 14:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕才剛當選彰化縣北斗鎮長的李玄在，前年8月間接受民眾請託，要求清潔隊把北斗垃圾掩埋場大門打開，讓傅姓民眾得以入內傾倒廢棄物，檢方認為，李玄在具有「實質影響力」迫使公務員決定放行，讓民眾不當獲利7萬7千805元，因此將其依貪污罪起訴。

李玄在對此表示，自己是「清白的」，一方面他不是公務員，沒有貪一毛錢，怎能說是貪污？其次這些廢棄物也並非事業廢棄物，他一定會在一審向法官爭取清白。

起訴書表示，傅民原本以6萬多元代價委託垃圾清運業者前來清理建築廢棄物，事後為了省這筆錢，有意倒到北斗垃圾掩埋場，便打電話給「北斗鎮長服務處主任」李玄在，李明知北斗垃圾掩埋場處於半廢棄狀態，只有春節期間可堆放，竟要陳姓清潔班長前來開門放行。

起訴書指出，陳姓班長受制於李玄在的「實質影響力」違反禁令，讓業者進入丟棄54餘公噸的垃圾，此舉讓傅姓民眾省下7萬7千805元的垃圾清理費，李已觸犯貪污罪及廢棄物清理法，因此予以起訴。

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