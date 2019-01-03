太電案被控作偽證 服刑1年3月孫道存沙啞聲指「未涉偽證」

2019-01-03 13:00

〔記者楊國文／台北報導〕前太平洋電纜董事長、名媛孫芸芸的父親孫道存，在太電掏空案一審作證時否認參與太電香港子公司太豐行決策，遭同案被告、時任太電財務長的胡洪九控告作偽證，一審判無罪，檢方不服上訴，高等法院今召開辯論庭，因太電案已服刑1年3月的孫道存以沙啞聲音否認做偽證，並表示當時傳喚他當證人有適格問題，請求判他無罪，檢方則指控孫作偽證罪證明確應判有罪；訂本月31日上午10時宣判。

受矚目的是，69歲的孫道存為此件偽證罪，聘請到曾任法務部政務次長、高檢署檢察長的大牌律師陳守煌替他辯護，陳今親自出庭替孫進行結辯，孫的另名辯護律師來頭也不小，是前北檢檢察官丁中原，孫的律師團陣容堅強。

高等法院今召開辯論庭，提訊戴著手銬的孫道存出庭。高檢署檢察官指出，孫道存乃故意作偽證，孫歷任太電公司總經理、董事長，對公司營運應該非常清楚，不可能對公司重要的海外投資，完全不清楚，另根據起訴卷證資料，孫道存領取的薪資一部分還來自太豐行，孫道存沒理由不知道太豐行公司運作情形，孫道存乃故意作偽證，應判有罪。

至於孫的律師團主張罹於10年追訴權時效，檢方指依刑訴訟法第66條之3的規定，當時檢察事務官是接受檢察官指揮展開偵辦，並未超過10年追訴時效。

孫道存則數度起立、以沙啞的聲音反駁指，檢察官上訴無理由，第一，他是依照記憶和印象回答問題，沒有作偽證的犯意；第二，他未參與或負責海外投資，那些大多數是胡洪九負責的業務，他未沒有管理會計部、財務部。孫也辯稱，一審作證時，他在該案是共同被告，合議庭未告知他有「拒絕證言權」，因此證人身份是不適格，未涉偽證罪。律師團也指出，此案中檢方已逾10年的追訴時效。

至於太電案本身，孫道存因與胡洪九涉掏空太電200餘億元，孫被判刑3年，胡被判14年半均定讞，目前服刑中。#

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