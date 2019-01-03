8旬阿嬤稱「很會搭公車」 下一秒上錯車說「像迷宮一樣」

2019-01-03 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一位阿嬤與兒女一起到醫院探視親人後自告奮勇搭公車回家，還很執著的保證自己「很會搭公車」，殊不知夜晚視線不佳，讓她認錯公車號碼，還好搭了幾站驚覺搭錯車，趕緊下車卻分不清東南西北，所幸警方獲報將她帶回聯繫兒女前來，虛驚一場。

台中市第二分局永興派出所日前獲報，北區崇德路上一處公車站牌有位阿嬤迷路需要協助，警員蕭士于、陳倚文趕往了解原委，原來是已經8旬高齡的廖姓阿嬤，稍早與兒女到醫院照顧並探視住院親人，因為天候不早，阿嬤不想麻煩兒女，於是自告奮勇要自己搭公車返回豐原區住處，還很執著的跟兒女保證自己「很會搭公車」。

未料因夜晚光線昏暗視線不佳，廖阿嬤竟因此認錯公車號碼而搭錯車，幸好搭了幾站就驚覺趕緊下車，但一下車發現置身在陌生環境，心裡很著急，警方趕緊幫忙聯繫阿嬤家人到派出所將阿嬤帶回家，期間員警在所裡就像阿嬤的晚輩一樣，不僅用流利的台語和她「抬槓」，還熱心遞上溫開水緩和老人家緊張的心情。

阿嬤家人到派出所，直說很感謝警方的幫助，也開心和警方合影留念，雖說醫院距民眾報案的公車站不遠，但短短的路途對上了年紀的老人家來說，就像迷宮一樣，還好熱心民眾報案，讓警方快速的聯絡家人前來，虛驚一場!

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