警方找錯「采琪」仍鍥而不捨 終於把到失主神父物歸原主

2019-01-03 12:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕敎友唐采琪奉獻6000元受洗禮金給林姓神父，林不慎遺落早餐店，被顧客拾獲送鹽埕分局招領，紅包袋寫著「神父、主保快樂、采琪賀」，警員蔡振庭上FB肉蒐找到在敎堂打卡的另一敎友陳采琪，以為失主通知她領回，反被誤認詐騙集團，最後聯絡上失主神父，誤打誤撞還是物歸原主。

警方今天指出，林神父接過敎友唐采琪的受洗禮金紅包袋，12月27日在雄女附近早餐店吃飯時，不慎掉在店內地上，被誠實的男顧客拾獲，送到五福四路派出所招領。

警方見紅包袋上屬名給神父，推斷應從附近教堂著手尋找失主，並使用臉書搜尋「采琪」帳號，發現陳采琪帳號曾顯示在玫瑰教堂打卡，動態也曾留言「采琪是上帝賜給她的名字」，誤判紅包是陳采琪所掉。

警方多日後終於聯絡上陳采琪，陳女説曾包禮金給受洗神父，但不記得在紅包上署名「采琪」，因此，一度懷疑警員是詐騙集團，想掛掉這通「詐騙電話」，經警員解釋，陳女為求謹慎和女兒趕到派出所，當場確認紅包不是她包的。

警員蔡振庭傻眼，難道世上竟有另外一個「采琪」教友嗎? 女敎友回答「采琪是殉道聖女的名字」，很多教友受洗時都會賜名「采琪」，她表示，在她受洗的教會裡，還有另一位「采琪」唐姓女教友，警方請陳女幫忙詢問教會是否有紅包遺失，剛好教會的林神父有去教堂對面吃早餐，遺失了禮金紅包，因忘了掉在何處，誤以為只是放在敎堂某處，當時並未報警。

經聯絡另一位「采琪」教友，確認是為其受洗的神父用完早餐所遺失，經核對金額6000元無誤，林神父昨到派出所領取，得知警員想方設法尋找紅包袋主人「采琪」的過程後，對警察鍥而不捨的工作態度，感到萬分訝異與窩心。

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