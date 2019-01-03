無縫接軌？台中消防員又要捕蜂抓蛇 怨被當「細漢」

2019-01-03 12:38

〔記者許國楨／台中報導〕因捕蜂、抓蛇業務並非消防員權責，前台中市長林佳龍去年動用預備金由農業局委外發包該項業務，未料新市長盧秀燕上任後今年又將該業務「踢」回消防單位，引起基層消防員總是被當「細漢」的怨嘆；市府表示，因預算問題才暫時由消防局代為執行，會盡速完成委外發包，民眾安全不會有空窗期問題。

有民代年前表示，消防員勤務分類，緊急救護居冠，其次為捕蜂、捉蛇及其他為民服務項目，上述工作並非消防員權責，他們也未受過「動物救援」或「抓蛇」、「處理蜂窩」等訓練，當時市長林佳龍已公開宣示，要讓捕蜂、抓蛇業務回歸農業局、希望市府落實承諾，以利無縫接軌銜接移撥業務，維持為民服務的品質。

但台中市消防局在上月26號擴大局務會報說明，去年10月市府農業局委外捕峰抓蛇業務，是前任市長林佳龍動用預備金先發包，因為今年還沒有編預算，所以無法繼續委外，捕蜂抓蛇暫時又交給消防，要求基層不要抱怨或發牢騷，以免引發民怨。

許多消防員得知此事，除質疑是不是市長換人做，政策就改變呢？還怨嘆總是被當「細漢」，說好的不再捕蛇蜂呢？市府今天表示，有關民眾通報捕蜂抓蛇相關業務，農業局與消防局共同協商，由農業局盡速完成委託專業民間單位執行作業，在未完成委外之前，暫時由消防局代為執行，民眾安全不會有空窗期問題。

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