真瞎！「假律師」惡搞亂和解 再私吞68萬元和解金

2019-01-03 12:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕有夠瞎！鄧姓男子與陳姓男子因工程款糾紛興訟，法院判決陳男要給付鄧男75萬元，鄧男查封陳男的土地與房子獲准，進入拍賣程序時，鄧男卻因案入獄，只好委任「假律師」曾姓男子，與陳男商議和解，底線是70萬元，不料，曾男卻擅自與陳男以68萬元和解，更扯的是，還私吞這筆錢，盜用鄧男的印章蓋撤回強制執行書，讓陳男得以向法院聲請塗銷查封獲准，被矇騙的鄧男，遲遲等不到拍賣結果，向法院查詢才知曾男惡搞，法院依詐欺取財罪與偽造文書罪判曾男8月徒刑，可易科罰金，業務侵占罪判刑1年2月，全案確定，他必須入獄。

判決書指出，鄧男與陳男有工程糾紛，鄧男興訟勝訴，法院判決陳男應給付75萬餘元，鄧男於2013年8月，把印章與後續的查封拍賣程序，交給謊稱是律師的曾男處理，「假律師」曾男收1萬1000元律師費，以及5萬5000元的強制執行等費用，向法院聲請查封陳男的農舍與土地獲准，等候拍賣強制執行。

鄧男在2014年3月意外得知曾男是「假律師」，遂解除委任，卻沒想到事隔1個月，鄧男因偽造本票，觸犯偽造有價證券罪判刑2年入獄，入獄期間他用書信與陳男委任的律師洽商和解，卻始終未達共識，鄧男遂於同年的年底，具狀向台中地院，聲請繼續拍賣陳男農舍與土地等強制執行程序。

曾男在翌年（2015年）2月間，三度到台中監獄面會鄧男，宣稱他可以用「律師的身分」，幫鄧男與對方律師協商，鄧男雖知曾男是「假律師」，但因自己身陷囹圄而同意，但和解的底線是70萬元，不料，曾男擅作主張，不但同意陳男分五期以68萬元和解，還盜用鄧男的印章，蓋和解書與撤回強制執行書，更扯的是，又把陳男支付的68萬元和解金私吞，陳男持撤回強制執行書，到法院聲請塗銷農舍與土地的查封獲准，鄧男苦等不到法院的拍賣結果，向法院查詢才知曾男惡搞。

台中地院一審時，曾男全盤否認犯行，否認以律師自居，還宣稱鄧男授權他的和解金額就是68萬元，他想等鄧男出獄再交錢，但鄧男出獄後沒有聯繫他，一審認為曾男有前科，素行不佳又假借律師之名謀財，也沒有賠償鄧男，依詐欺取財罪、偽造文書罪各判3月、6月徒刑，合併執行8月，可易科罰金，業務侵占罪判刑1年2月，曾男上訴二審駁回，全案確定。

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