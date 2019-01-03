法籍洋腸來台偷腥 元配怒求償台女300萬

2019-01-03 11:40

〔記者溫于德／台北報導〕已婚杜男是法國軍火商馬特拉公司派駐台灣新竹空軍基地技術代表，來台期間卻多次偷腥台籍建設公司邱姓女負責人，元配得知後怒求償邱300萬元；邱雖辯稱「以為杜單身，才會交往並發生性關係」等語，但未獲台北地院採信，仍判邱應賠償10萬元，全案仍可上訴。

元配提告指，1996年7月中，她與杜男結為連理並育有一女；邱女後來均知情，卻自2001年起至2013年間與丈夫交往，不但數度出遊，還多次上床，基於侵害配偶權，求償300萬元。

然而，邱女雖承認交往並發生性關係卻辯稱，當初會成為情侶，是因杜男向她宣稱為單身，更曾寄發求婚信、並帶她拍婚紗、回法國見父母，才讓她誤會，直到2008年10月間，杜承認已婚、她才知情，「我們之後維持一般朋友關係，未再發生性行為」。

邱女也強調，2013年11月時，元配曾有「宥恕」她的意思表示，應可認定已拋棄對她提告權利；此外，即便她應負賠償責任，但就她了解，元配與杜間的夫妻感情淡薄，也曾對她表示「與杜相識25年仍形同陌生人」等語，且兩人交往長達12年期間、元配均未能察覺，顯見精神上痛苦極度輕微，應免於賠償。

法官審理後採信邱女部分辯詞，認定元配無法舉證邱在2008年10月前知情杜男已婚；但又因邱在另案供稱，與杜交往「時間是自91年開始到102 年11月份」，顯見邱後來即便知情杜已婚，仍繼續維持男女朋友關係，基於侵害配偶權，判邱應賠償元配10萬元。

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