男嬰溢奶堵氣管…爸爸親眼看到兒子發冷昏迷送醫不治

2019-01-03 11:41

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重驚傳男嬰死亡，32歲的張姓男子今晨下班返家，準備親吻2個月大的兒子，卻發現男嬰不斷冒冷汗，也叫不醒，仔細一看發現嘴巴處有溢奶狀況，趕緊叫醒23歲的妻子，並報案求救，但男嬰送醫後仍不治身亡，警方初步勘驗遺體，確認男嬰並無外傷，發現男嬰連氣管都遭溢奶堵住，朝溢奶身亡方向偵辦，確切死因仍待調查釐清。

警方調查，張男擔任大夜班工作，平時晚間只有妻子及2個月大的兒子在家，妻子供稱，今晨1時許她因兒子夜啼起床查看，餵完奶後像平常一樣輕拍兒子背部，直到兒子打嗝才將他放在床上哄睡。

而張男今晨7時許下班返家，準備親一親兒子時，卻發現他全身發冷，不斷冒冷汗，怎麼叫都叫不醒。張男察覺有異，趕緊叫醒妻子報案求救，並發現兒子嘴巴處有溢奶，消防人員獲報趕抵，發現男嬰已失去生命跡象，送醫急救半小時仍宣告不治，張姓夫妻倆當場崩潰痛哭。

警方獲報介入調查，確認男嬰身上並無可以外傷，而醫院抽測，驚見從男嬰氣管抽出來的都是奶，全案朝溢奶致死方向偵辦，確切死因仍待調查釐清，也將請示檢察官是否將父母移送法辦。

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