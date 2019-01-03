失智8旬翁迷途20公里 白河警人臉辨識載返家

2019-01-03 11:18

〔記者王涵平／台南報導〕家住布袋8旬老翁步行離家後迷途，疑體力不支呆坐後壁區農路旁，白河警分局警員鄭仲焜、林欣翰巡邏發現，以人臉辨識系統查出老翁住址，因家屬無法前來，員警以警車載送至布袋派出所，家屬感謝不已。

白河警分局長安派出所警員鄭仲焜及菁寮派出所警員林欣翰執行晚間6時執勤時，接獲民眾報案指稱後壁區竹新里一處農路有老人恍神呆滯坐在路旁。

員警趕抵現場後發現老翁體力虛弱，因老翁無法正確陳述，身上僅有敬老卡，遂先載返派出所休息，提供溫茶及便當讓老翁恢復體力，期間透過交叉查詢比對老人攜帶敬老卡，再依警用M-police人臉辯識系統交叉查詢比對確認老人身分，得知姓名及住址在嘉義縣布袋鎮。

聯絡家屬後，家屬不克前來，因時間已晚，員警擔心老翁身體狀況，立即以警車護送老人至布袋派出所交由家屬帶返家，家屬表示，當日找尋父親許久未果，對於員警順利找回失蹤老父親，非常感激。

白河分局呼籲，對於家中有失智疾病的年長者可於其所穿著的衣物鏽上家屬的聯絡電話，也可向社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。

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