賴男放火沒燒死自己 放火罪判1年

2019-01-03 11:19

［記者楊政郡／台中報導］31歲賴男去年元月離職，一個多月找不到工作，心情低落，無力繳納房租，竟萌輕生念頭，在租屋內灑汽油放火，把自己的衣物及房東所有室內電器設備燒毀，自己難忍煙霧躲進浴室內，所幸消防人員即時撲滅救回。事後賴男否認要自殺，法官依放火罪判1年徒刑。

判決書指出，賴男2017年2月21日，預先購買2瓶寶特瓶（5公升）裝汽油，潑在洗衣機旁衣服堆上，再以瓦斯噴燈引燃，衣服起火燃燒，延燒至屋內房東所有的洗衣機、電視機、電視機、冰箱、冷氣等電器設配，還有地板磁磚、牆壁、床組、木質衣櫃、鋁門窗破損，致生公共危險。

在延燒中，賴男沒跑而難忍大量濃煙而避入浴室浴缸內，救出時意識模糊。所幸警消人員破門而入，即時撲滅火勢，將賴男送醫救治，倖免於難。

賴男辯稱，起訴書前段完全是檢察官捏造出來的故事，他沒有要意圖自殺，案發當天在租屋處睡覺，忽然聽到碰的一聲就醒來，並沒有放火，本案證據都被燒掉了，沒有寫遺言，紙條是他寫的備忘錄。

但消防人員在現場發現紙條，是賴男所寫「別再寄拖希望穩死！最後一瓶了！不要再拖泥帶水，短暫痛勝過長痛。清醒；選真正之路，別讓自己再次綁在此受苦？明日再次醒來非生不如死」。

且首次在消防局問訊時，供稱近來2017年1月16日離職，到現在都沒有工作，已經沒有錢，曾有過心情低落、輕生的念頭，活的很痛苦。」等語，法官認為賴男事後說不是因輕生而放火，不足採信。

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