拉K不過癮急買菸做「老鼠尾」 車內一堆毒品全曝光

2019-01-03 10:56

〔記者許國楨／台中報導〕廖姓男子開車外出在車內拉K覺得不過癮，顧不得車子違停路旁就急衝超商買香菸，準備製作K菸吸食，因太專心，連巡邏警方站到車旁都渾然不知，結果一打開車門，陣陣濃臭的K他命味道隨即竄出，連同車內及身上的一堆小惡魔水果包及K毒一併露餡，當街就逮。

台中市警局保安大隊第二中隊中隊長賀雲生上週晚間帶班巡經北屯區中清路，發現一輛自小客紅線違停在超商前，準備上前勸導時，發現37歲的廖姓駕駛獨自在車內拿出香菸並抽出菸絲，由於實在太專注，連警方已經站在車旁都渾然不知，警方直覺有異，隨即敲車窗示意廖男下車受檢，果然一開車門就聞到濃臭的K他命味道。

廖男下車後眼神始終不敢直視員警，當警方要進一步盤查時，廖男自知法網難逃，主動交出一包K他命毒品，並在車內查獲另包K毒、小惡魔水果包3包及K盤一個；廖男警訊中供稱，剛花錢向藥頭買來這些毒品，因覺得單純拉K不過癮，想到友人曾提及抽K菸的感覺就是暈暈飄飄的，才違停路旁急衝超商買香菸。

當時他正在抽取香菸前端的菸草，準備將K他命磨成粉摻入再捲成老鼠尾吸食，未料還來不及完成就被查獲，連同車內及身上的毒品都露餡，直呼「有夠倒楣」，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查毒品來源。

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