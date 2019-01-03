涉過期改標再賣 葡萄王董座須繳公庫1千萬元獲緩起訴

2019-01-03 10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕股票上市公司葡萄王生技被控竄改過期健康食品有效期限，3年前被桃園市政府衛生局會同衛福部食藥署前往葡萄王中壢廠、平鎮廠以及龍潭物流中心稽查；台北地檢署考量葡萄王董事長曾盛麟及員工已認罪，且已與下游廠商雅芳達成和解，今天將曾盛麟及7名職員緩起訴，曾盛麟須繳交公庫1000萬元；至於葡萄王營業部前總監陳清裕則遭起訴。

另外，曾盛麟胞姊、葡萄王關係企業「葡眾企業」總經理曾美菁，另涉海外交易背信案，事發後曾美菁雖將數千萬元歸還給葡眾，仍被認定涉及背信，今天被起訴；至於其餘3名員工則獲緩起訴。

曾美菁除涉及海外交易背信案外，她還曾被檢調質疑，在2013年間葡眾向太子建設購入內湖辦公大樓的交易案中，涉嫌收上千萬元的仲介佣金回扣，但此部分調查後認定曾美菁的罪證不足，予以不起訴。

2016年間，葡萄王生技被檢舉竄改過期健康食品有效期限，桃園市政府衛生局會同衛福部食藥署前往稽查，查扣相關報廢表，並針對晶識王、美纖菌、短期決戰（酵素美人加美纖菌）、多醣靈芝王、Q10納麴Ｅ、靈芝王等6項產品進行查核；後來北檢也接獲員工檢舉，隨即分案調查。

葡萄王曾靠著一支「康貝特」，搶下提神飲料7成市佔率，最輝煌時，產品才剛出生產線、還沒降溫，就上貨車運往全台銷售。不過，自從「蠻牛」獲得年輕人認同後，葡萄王營運每況愈下，最慘的時候，年終只能送員工兩罐公司產品「靈芝王」。重新調整接班步伐後，公司業績逐漸好轉。

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