愛感化浪子的心！女友苦勸又伺機載往派出所自首

2019-01-03 10:24

［記者楊政郡／台中報導］39歲王男有個好女友！不嫌棄他有前科仍繼續交往，與黃女約會，黃姓女友得知，見面前王男竟順手偷機車，又在公車站搶女生皮包，且口口聲聲說要繼續行搶，黃女苦勸又伺機把王男載往派出所，中途苦勸他不要一錯再錯，如果他自首還願意繼續愛他，終得王男同意一起到派出所自首，交出贓物，檢方認定符合自首，但仍構成累犯。

檢察官調查，王男在2012年有槍砲前科，2016年假釋出獄後才結識黃姓女友，一直到假釋期滿都沒有再犯相安無事，但2018年10月15日兩人相約在某超商見面，王男不知何故當天上午9時許，就在小北百貨購買一把麵包鋸刀，插在腰背上，又在東興路偷了一部機車。

然後騎上偷來機車，後腰藏插著鋸刀，騎到文心南路見女子一人等公車，上錢就搶走紫色女用皮包一只，女子從後追趕大喊，王回頭恫嚇，亮出鋸刀，「我有刀，你不要過來」，但女子見王男出現神志不清，仍小心翼翼，亦步亦趨慢慢跟隨王男到停機車處，趁機上前企圖搶回皮包，但仍被王男猛力甩開，搶走皮包逃逸無蹤。

而下午1時許王男與黃姓女友見面，得知王男上午偷車又搶奪，且口中還念念有詞，說要繼續搶，黃女一氣之下趁王男上她機車，一路騎往大墩派出所，半途中一再苦勸，勸他不要一錯再錯，如果他願意自首還願意繼續愛他，苦勸之下王男同意自首，兩人到了派出所，主動交出搶到的贓物，帶員警取回作案機車，讓損失降到最低。

檢察官認為被告符合自首，且交回贓物，可減輕其刑，但是有前科在身，5年內再犯，符合累犯。

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