中山分局再爆包庇色情酒店 2警聲押2警交保

2019-01-03 10:22

〔記者黃捷／台北報導〕台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情案，昨指揮調查局北部地區機動工作發動第3波搜索，約談4名官警及2名酒店業者，檢察官漏夜偵訊後，認為遭檢舉擔任白手套的中山分局警備隊巡佐莊琦良、中山二派出所巡佐黃榮賢涉嫌重大，有串滅證之虞，今晨依貪污罪聲請羈押禁見。

另外2名約談的警官為大安分局勤指中心主任楊文振、松山分局防治組長劉昌祺，檢察官分別諭令100萬、250萬交保，酒店業者楊榮坤、李政忠則各以50萬元交保。

檢調查出，楊文振、劉昌祺2人分別於2011、2014年擔任中一所所長，莊琦良、黃榮賢則曾在中一所服務，遭檢舉擔任楊、劉的白手套，4官警於2011年至2014年間，涉嫌與轄內「星光閃閃」負責人李政忠、「夜王」負責人楊榮坤勾結，由管區警員按月收規費4萬，遇三節加倍到8萬，錢交由莊、黃清點後，再由2人上繳所長，警方並以通風報信或減少臨檢或方式，包庇2業者仲介賣淫。

全案源於檢調2017年7月破獲一起媒介色情案，中山區「立邦酒店」涉嫌以餐廳名義「掛羊頭賣狗肉」，勾結人蛇集團，媒介東南亞、中國女子來台賣淫，當時查扣的帳冊中，赫見「曉」酒店業者巫蕙玲，自2004年起以「土地公」做為警員暗號，請酒商鮑銘璞牽線，13年來行賄「21警勤區」官警共780萬。

2018年3月、5月間，檢調陸續發動2波搜索及約談行動，訊後聲押時任所長林崇成等10名官警及2名業者，7月偵結起訴對林等7名官警求處重刑，另3名員警則是管區，因繳回犯罪所得，轉做汙點證人，檢察官遂建請法院減刑或免刑，巫蕙玲等3名涉案酒店業者，也依「證人保護法」建請從輕量刑。

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