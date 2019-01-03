狼伯父一夜性侵2次 6歲小女生向媽媽哭喊：下面痛痛…

2019-01-03 10:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市1名單親媽媽小唯（化名）因工作無法抽身，拜托前夫的哥哥陳男幫忙照顧6歲大的女兒1晚，沒想到竟被陳男1夜間，女兒被陳男連續性侵兩次，小唯不滿拉著陳去派出所報案，陳也坦承犯行，被橋頭地院依對未滿十四歲之女子為強制性交罪判刑8年4月。

判決指出，小唯平時因工作忙祿，有時侯會拜托前夫的哥哥陳男幫忙照顧女兒，去年10月間，小唯工作忙祿無法分心照顧女兒，於是請陳男幫忙照顧女兒1晚，隔天早上，小唯去接女兒回家後，小女生哭著向媽媽喊「下面痛痛」。

小唯追問後，得知陳男疑似性侵害自己女兒，於是跑到陳男住處理論，小唯還擔心前婆婆的面子掛不住，沒有報警找警察上門，拉著陳男往派出所，兩人一到派出所後，小唯還沒開口，陳男就主動向警方坦承自己有猥褻女童。

橋頭地院審理時，陳男說自己只有國中畢業，一個月才賺1萬多，沒有錢賠對方，也不曉得拿什麼賠，合議庭認定他案發坦承全部犯行，犯後態度尚可，但身為長輩卻沒有真誠愛護姪女，且欠缺對他人身體之尊重，對小女生日後的身心發展不無影響，犯罪惡性嚴重，因此判他有罪，得上訴。

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