101大樓地下室今早竄濃煙 多輛消防車到場戒備

2019-01-03 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北101大樓今（3日）早驚傳地下室冒出濃煙，據《ETtoday》報導，北市消防局今早獲報101地下室竄出濃煙，立刻派出多輛消防車到場，所幸101大樓消防人員已自行撲滅，追查後發現濃煙來自B2電信機房，已通知工程人員調查維修。

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