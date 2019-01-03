國道1號新營段工程車火燒車 幸無人傷

2019-01-03 09:45

〔記者楊金城／台南報導〕國道一號高速公路南向286公里新營段，剛剛有輛國道工程車發生火燒車，台南市消防局派員撲救，無人受傷。

這輛工程車快接近新營交流道前突然冒煙，司機靠停路肩，不久起火，不知為何火燒車。確切原因由國道第四警察大隊調查釐清。

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