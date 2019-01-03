轟隆！油門當煞車 撞進大賣場

2019-01-03 09:25

〔記者湯世名／彰化報導〕轟隆！一名婦人開車到彰化市金馬路一家賣場購物，將轎車緩緩駛入停車區時疑誤把油門當煞車踩，整輛車瞬間衝破賣場玻璃衝倒貨物，轟隆巨響嚇壞正在購物的民眾與店員，所幸未釀人員傷亡，肇事的婦人與兩名小孩都嚇壞，警方已針對肇事原因進行釐清。

這起意外事故發生在昨天下午3時許，一名32歲婦人開車載兩名小孩到彰化市金馬路某賣場購物，開車緩緩駛入停車格後，突然間整輛車往前衝，當場撞破賣場2片大型玻璃，還撞倒賣場內許多貨品才停住，一旁正在購物的消費者嚇得趕緊往後逃，店員趕往查看，赫然發現竟是一輛轎車衝入店內。

肇事的婦人與兩名小孩都呆坐車內，半天說不出話來，所幸這起離奇事故未釀人員傷亡，店員也趕緊進行清理，直呼衝撞聲就像爆炸一樣，嚇死人了，損失金額約數萬元。彰化警分局泰和派出所員警據報趕往現場，該名肇事婦人向店家與警方表示會負起賠償責任。至於是把油門當煞車踩，或停車時不慎踩油門過於用力所致，警方還要進一步釐清。

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