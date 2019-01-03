台中市長換人做政策轉彎？ 捕蜂抓蛇又變回消防作業

2019-01-03 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕台中市原本從去年10月中旬開始，將消防局捕蜂捉蛇的業務移交農業局，但現在新任台中市長盧秀燕上任後，捕蜂捉蛇又暫時交回消防局處理，消防局還要求消防隊員不要抱怨或發牢騷，避免損害市府形象。

《聯合新聞網》報導，台中市消防局擴大局務會報說明，由於台中市農業局委外捕蜂捉蛇的業務，今年還沒有編列預算，無法繼續委外續辦，只能暫時由消防局處理。消防局還特別要求基層：「不要抱怨或發牢騷，以免引發民怨和壓力，傷害市府形象及觀感。」

中華民國消防員工作權益促進會2日發文給台中市政府，文中指出，台中市消防人力不足以已是六都之首，如果重回權責不清、分散救援資源的情境，對台中市民安全無疑是雪上加霜，更提高基層消防員職業安全風險。

消防局表示，捕蜂捉蛇農業局委外作業是前任市長林佳龍動用預備金先發包，但試辦3個月至今，2019年農業局尚未編列預算，所以無法委外續辦。

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