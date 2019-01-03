夫妻躲山區開瓦斯自殺 遺書泣訴錢莊「吃人」真相

2019-01-03 08:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東獅子鄉竹坑村附近，昨午發生離奇自殺案件，一對恆春陳姓夫妻到山區開瓦斯尋短不治，今晨家屬出面泣訴「地下錢莊打人還不斷追殺，這不是自殺案件，根本是殺人罪！」

「哥哥上月25日就被打成腦震盪及多處挫傷！」陳姓死者弟弟難過表示，42歲的哥哥日前因為做生意及妻子生病，逼不得已向枋寮一處地下錢莊借了10萬，利息高達每月1萬，勉強還了幾個月後就無力負擔。

不斷累積的高利息，讓他們夫婦根本無力償還，上月被一路追討並毆打成傷，兩人走投無路下，才會到竹坑山區結束生命，遺書中也完整揭露錢莊「吃人不吐骨頭」的真相。

「借錢還錢天經地義，毆打逼死人就是不對！」死者弟弟說，今天驗屍過程，家屬們將向檢察官伸冤，希望追查害死人的地下錢莊業者，也希望家人這樣的血淚案例，提醒民眾千萬不要向可怕的地下錢莊借錢，否則不僅家破人亡，可能還得賠上性命。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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