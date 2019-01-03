老爸提告把啃老兒踢出家門 民法有這條規定

2019-01-03 06:29

〔記者王俊忠／台南報導〕37歲男子阿昌是家中獨子，長期不工作、沉迷網路遊戲，生活費都要靠父母接濟，無法獨立。老父親看不下去、決定把不長進的啃老兒子掃地出門，讓他學會獨立，為此向法院提告；台南地院法官審理認為阿昌父親主張有理，判阿昌須搬離父親的住家。

民法1128條規定，家長對於已成年或雖未成年而已結婚之家屬，得令其由家分離。但以有正當理由時為限。阿昌的父親以民法這項規定、提起民事訴訟要終日好玩懶做的不長進兒子離開家裡。

律師江信賢表示，這類案件很少見，一般父親不會對兒子提告掃地出門，或許未來這類案會愈來愈多，阿昌父親以兒子終日沈迷電腦遊戲、不工作賺錢自力更生，依賴父母維生的正當理由，讓台南地院法官認同、判准阿昌必須從父母住家離開。

此外，如住在同一屋簷下的兒女生活習性與父母不同（如父母早睡覺，兒女甚晚睡覺干擾父母，或兒女常帶複雜人士進出家裡），可能影響父母的居住安寧權，也會構成訴請離家的正當理由。

對於此啃老族案若判決父親勝訴定讞後，兒子依舊耍賴不肯搬離家裡，父親能怎麼辦？江信賢表示，父親可以確定判決向法院聲請強制執行，可強制兒子離開家裡，之後父母就能更換門鎖，若兒子隨意闖入屋內，可控告刑法無故侵入住宅，兒子會有刑責。

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