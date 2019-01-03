37歲兒沉迷網遊啃老不工作 傷心老父提告踢出家門

2019-01-03 06:15

〔記者王俊忠／台南報導〕罕見的年邁父親提告民事訴訟，要把不長進的成年兒子掃地出門！

37歲未婚男子阿昌（化名）是家中獨生子，他長期不工作、整天沉迷網路遊戲，有如行屍走肉，生活費都要靠父母接濟，無法獨立、自力更生。其老父親看不下去、依民法1128條規定提告要把阿昌踢出家門。台南地院法官審認阿昌父親主張有理，判阿昌須從父親的住家分離，此案還可上訴。

阿昌父親指出，阿昌是他的獨生子，年紀已37歲了，過去在社會工作僅1年多，阿昌每天沉迷電腦線上遊戲，常玩到凌晨3、4點還不睡覺，如隔天是星期假日，兒子更是玩通宵、徹夜不眠，平常生活費都是靠父母供應，阿昌仗著父母溺愛、為所欲為，傷透父母的心，他是家長、不得已只好依民法規定提告、訴請兒子必須離開家裡、獨立生活，不能再依賴父母。

法官傳訊阿昌家人作證說，阿昌玩電腦2、3天都不睡覺、不洗澡，住在家裡還故意破壞碗盤、酒櫃與窗簾，家人有報警聲請保護令，可是效期只有1年，阿昌曾搬離家1年，後來沒工作收入付房租，昌父又讓兒子搬回家，結果阿昌一樣不工作、依然沉迷電腦遊戲，家人很心煩，有人已罹患憂鬱症。

法官審認阿昌已成年、卻每天沉迷電腦遊戲，不願工作自食其力，迄今依賴父母為生，也對父母態度不佳，其父母年邁終有不能再扶養兒子之日，屆時阿昌年紀更長，外出謀生將更困難，其父親以家長身分訴請兒子由家分離，依法判決准許。

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