1/2 今彩539頭獎4注有3注同間！ 大福彩、雙贏彩頭獎摃龜

2019-01-02 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月2日）開獎的第108000002期今彩539，頭獎4注中獎，每注可得獎金600萬元，其中3注由新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓的金采商行、另1注則由台中市太平區成功里中興東路328號的尚發彩券行開出；第108000001期大福彩與第108000002期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000001期大福彩中獎號碼為「08、12、17、25、37、38、39，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，可得25萬元；參獎共80注中獎，每注可得4000元；肆獎共1372注中獎，每注可得400元；普獎共9763注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共7注中獎，每注可得10萬元。

第108000002期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、09、12、13、16、18、19、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共319注中獎，每注可得500元；肆獎共3697注中獎，每注可得100元。

第108000002期今彩539中獎號碼為「04、05、09、18、39」，頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共238注中獎，每注可得2萬元；參獎共7179注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2871注中獎，每注可得50元。

第108000002期39樂合彩中獎號碼為「04、05、09、18、39」，四合8注中獎，可得21萬2500元；三合共315注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9069注中獎，每注可得1125元。

第108000002期3星彩中獎號碼為「375」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000002期4星彩中獎號碼為「4953」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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