大溪老城區5叉路口新設停車場亂了行車動線 用路人怒了

2019-01-02 22:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區信義、慈湖、康莊及和平5叉路口，位處大溪老街旁，每逢假日車流量高，信義路往月眉轉彎處，最近新設了一座私人停車場，居民抱怨，元旦連假4天期間，停車場出入口不僅影響車流行進路線，許多駕駛為進入停車場甚至違規左轉，亂象頻頻，交通大打結，怒轟交通局讓私人停車場營利，讓大溪假日交通問題雪上加霜，罔顧用路人權益。

另外，停車場出口方向與信義路出大溪方向車流相互影響，在平日不塞車狀況下，許多車輛車速快，恐怕也會造成對撞危險。

桃園市議員陳治文接獲陳情，認為交通局核准5叉路口停車場案，過於粗糙，而且隱藏多項危險因子及交通壅塞等危機，交通局應設法儘速改善，他也要求，交通局審查此類案件應務實現地實況嚴加審查，以確保大眾行的安全。

對此，交通局停管科說，當初是有條件核准業者設立停車場，包含車輛動線規畫、車輛停等空間退縮至停車場內、假日加派人員疏導等，針對地方和用路人的意見，近期會與運輸規畫科現勘後改善。

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