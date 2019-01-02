高雄警方加強取締酒駕 鎖定9路段

2019-01-02 22:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市警方防制酒駕，鎖定五甲、青年路等9條酒後易肇事路段，擴大取締酒醉駕車，經警方查獲可依公共危險罪嫌送辦，呼籲民眾開車不喝酒、喝酒不開車。

依據交通部公路總局統計數據，酒駕違規人5年內再犯率超過3成，為嚇阻駕駛人僥倖心態，強化酒後違規駕車再犯處罰矯正效果，駕駛人於5年內再犯者，直接開罰9萬元，當場移置保管其車輛，並且吊銷駕駛執照3年。

鳳山警分局統計，上個月取締酒後駕車勤務6次，動員分局警力272人，攔檢盤查汽、機車151件，實施酒測54件，口頭宣導與勸導酒後勿開車124件，共取締酒後駕車違規57件，其中涉嫌刑法185條之3「公共危險罪」移送法辦者43人。

鳳山警方本月配合警政署，預計動員警力規劃6次以上取締酒駕、防制危險駕駛等專案勤務，針對酒後易肇事路段鳳頂路、國泰路、青年路、光復路、五甲路、保泰路、鳳松路、中山東路、建國路執行全國性擴大取締酒醉駕車的專案勤務。

警方提醒駕駛人，安全是回家唯一的路，每一件酒駕肇事均造成多方家庭難以數計的損失，真正損人不利己，呼籲社會大眾酒後不開車、開車不喝酒，多利用指定駕駛或「搭乘計程車返家等替代方案，遵行醉不上道的守法觀念。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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