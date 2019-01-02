找到了！彰化失智翁元旦騎車訪親戚 受困水里山區一夜

2019-01-02 21:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕彰化84歲蕭姓失智老翁元旦騎車去親戚家，回程卻跑到南投，還受困水里山區一夜，警義消10多人搜尋，今天在水里與鹿谷交界的林道尋獲老翁，他當下沒穿褲子，還讓搜救人員緊張一下，事後研判恐怕是騎車上山不慎跌落山谷，為保命脫困，才捨棄褲子、鞋子，所幸只有輕傷，送醫後未有大礙。

協尋的水里義消說，警消昨晚搜索山區無果，今天獲報上山協尋，走到一處地方相傳靈驗的觀音寺拜拜祈福後，寺內師姐還指示「人會找到」。

他們隨後在山區道路旁，深6、7米邊坡發現老翁機車，但不見人影，兵分多路擴大搜尋，直到接近鹿谷的林道，才發現老翁拄著拐杖緩緩走過來，問他為何沒穿褲子？老翁只回「褲子留在女兒家」，可見失智症狀明顯，研判老翁應是昨天騎車不慎跌落山谷，為逃生脫困，才捨棄鞋、褲。

義消說，搜救人員將老翁送上救護車，所幸尚無大礙，也還好有熟悉路況的當地居協尋，才能順利找到老翁，但他獨自在山區挨餓受凍一夜，精神狀況仍不錯，真是不幸中的大幸。

消防人員則說，老翁昨天騎車到南投水里才走失，調閱監視器畫面，最後身影出現在水里的山區聚落，昨晚已先派人搜山，但無所獲，直到今天加派義消，10多人在山區搜索，才終於找到人。

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