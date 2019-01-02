碧潭溺水意外頻傳 民俗專家：有「鬼王」抓交替

2019-01-02 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新店碧潭本月1日凌晨發生15歲少年偷爬上天鵝船結果失足落水，不幸溺斃意外。有釣客指落水事件在碧潭幾乎每週都有，當地也流傳不少靈異故事，有民俗專家透露，碧潭有進駐「鬼王」，一定要「一個抓一個」，也就造成意外頻傳。

據《三立新聞》報導，一名碧潭釣客表示，當地幾乎每週日都會發生意外，發現屍體也見怪不怪，像去年9月輔仁神學院教授喝醉落水溺斃，讓碧潭「抓交替」更為流傳，而且鬼故事也不少，包括紅衣女鬼現身向遊客搭話等。釣客甚至稱當地是「必死之潭」。民俗專家張旭初也指出：「在那個地方有進駐一個鬼王，把你卡住了，卡住就變成你一定要再抓一個人。」進而造就抓交替現象。

報導指出，若是撇開靈異傳說不談，碧潭本身是個大漩渦，底下有大洞，一旦落水很容易被往下拉，連游泳健將也插翅難逃，加上夜晚視線不佳，天鵝船乘船處或河岸邊入夜後也無人看管，更容易發生意外。

據了解，藝人陳珮騏也曾因敏感體質，在碧潭拍攝跳水戲時發生難以解釋的異常狀況，讓她連3天難以進食。

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