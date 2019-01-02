公車閃三角錐嚇到轎車急右偏 騎士並行「衰小」慘被撞飛...

2019-01-02 20:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕機車守規矩地騎在道路最外側，內側公車為閃避圍籬的三角錐，緊急右偏，右側的汽車受到驚嚇，也緊急右偏，直接擦撞到機車，女騎士與女乘客遭殃、摔傷，飛來橫禍的過程，後方車輛的行車記錄器「全都錄」，有網友直說機車真「衰小」。

這起交通意外發生於去年12月31日下午3點40分左右，地點在台南市歸仁區2線道的中山路3段，從仁德往歸仁方向，當時公車行駛於內側車道，肇事汽車則在外側車道，機車則騎在最右側，原本相安無事。

經過1處路口時，疑因道路工程，靠近中央分隔島的斑馬線上，有三角錐圍籬，公車司機見狀，為了閃避，緊急右偏，左邊大車突如其來右偏，讓陳姓男子駕駛的汽車也緊急右偏，以免擦撞。

根據畫面，當時3車幾乎並行，最右側的機車就躲不掉了，直接被汽車擦撞，陳姓女騎士與陳姓女乘客都被彈飛，摔在路旁，受傷送醫。

畫面上傳網路，民眾直說騎士好倒楣；歸仁警方初步調查，汽車駕駛確實為閃避右偏的公車，才跟著往右偏撞及機車，而公車司機未注意車前狀況，遇到三角錐沒有減速，右偏造成汽車擦撞機車，有因果關係，已通知到案說明，進一步釐清肇事責任。

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