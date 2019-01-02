控友人下春藥性侵 她卻爽稱「從沒那麼舒服過」

2019-01-02 19:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕30多歲的張姓男子被女性友人小琪（化名）指控，張男讓她服用毒品及神仙水，讓她性慾高漲而無法抗拒，再趁機硬上性侵，張男表示是小婷自己撲過來，主動說「說要」，新北地檢署採集小婷尿液，未驗出小婷體內有引發性慾藥物，且小婷也說：「從沒那麼舒服過」，認定張男罪嫌不足，今將他不起訴。

小婷指控，去年5月，張男已跟女友分手心情不好為由，到住處找她聊天，卻拿出搖頭丸、神仙水，慫恿她服用後再聊天，她不疑有他服下後，藥效卻漸漸發作，她開始感到暈眩並性慾高漲，於是躺在床上，張男見她意識不清竟餓虎撲羊性侵，控告張男涉嫌加重強制性交、乘機性交罪。

庭訊時，張男供稱當天找小婷聊天，後來覺得累了便到她床上休息，小婷卻主動對他親吻摟抱，還自己脫光衣服坐在他身上，兩人就發生性關係了，並未違反小婷意願，否認下藥性侵，強調小婷過程中很清醒。

檢方認為，小婷自承當天躺下後，就很想嘿咻，要張男摸她私處，因控制不了便與對方發生性關係，表示雖不喜歡張男，但當下「感覺是舒服的」，加上小婷警詢時控訴，喝了張男買的可樂後開始覺得暈眩，庭訊時又改口稱張男先拿搖頭丸給她，後再拿神仙水，供詞前後不一，尿液也僅驗出她平日服用的憂鬱症、安眠藥等藥物，及三級毒品PMMA反應，體內無其他會引發性慾的藥物，認定小婷自願與張男嘿咻，將張男不起訴。

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