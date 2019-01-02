檢察長人事凍結 內閣明朗再遴定

2019-01-02 20:44

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部預計今年將空出10個檢察長職缺，日前開啟檢察官人事審議委員會進行遴選，但因內閣動向不明，法務部長蔡清祥決定先行凍結人事，待態勢明朗化後再行鄰定。

蔡清祥指出，雖然10個職缺要到3月才會空出來，但考量過年有9天年假，所以提前到去年底就啟動遴選機制，不過現在傳出內閣總辭的消息，因而先暫時凍結檢察長遴定，等到內閣人事確定再續行較合適。

蔡清祥進一步解釋，廉政署長、行政執行署長、法務部主任秘書等三職不排除由現任檢察長接任，這三職的人事案都得送交行政院核備，因此得提早進行作業程序跑流程。

至於內閣是否異動？若異動是否接受留任？若不留任，人事案是否會交給接任者遴定？蔡清祥則未正面回答，只說一切等到內閣明朗後再處理。

今年3月將有4位檢察長「滿六（任滿檢察長6年）」必須卸職，分為分為士林地檢署檢察長姜貴昌（27期）、台中地檢署檢察長張宏謀（26期）、彰化地檢署檢察長黃玉垣（28期）、嘉義地檢署檢察長郭珍妮（26期），加上台南高分檢檢察長鄭文貴（20期）與高雄地檢署檢察長周章欽（23期）傳出退休之意，及橋頭地檢署檢察長張文政（25期）無意再任檢察長，共出7個缺。

而廉政署長、行政執行署長、主秘等三職，法務部也擬讓檢察長轉任，若滿六的4人都不想接任，檢察長職缺最多將空出10個，目前檢審會已提出20位入圍人選，期別從23期到35期之間，最終將交由法務部長從中遴定10人出任。

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