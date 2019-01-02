新埤鄉11席新科鄉代 4人被屏檢提當選無效之訴

2019-01-02 19:21

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署查賄告一段落，一口氣對5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮民代表及6名村長共30人，提起民事當選無效之訴，其中新埤鄉11名新科鄉代中，有4人被提當選無效之訴，備受外界矚目。

5名被提起當選無效之訴的屏東縣議員包括林采穎（國民黨，羈押中）、周陳文彬（無黨籍，羈押中）、黃建溢（民進黨）、鄭雙銓（國民黨）及潘淑真（民進黨）。

鄉鎮長部份則有恆春鎮長盧玉棟（無黨籍）、南州鄉長黃盈裕（無黨籍）、崁頂鄉長林光華（民進黨）等3人。

鄉鎮民代表包括九如鄉、新埤鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、長治鄉、南州鄉、新園鄉、高樹鄉、滿州鄉等16名鄉鎮民代表，其中新埤鄉就佔了4人；村長部份有長治鄉、高樹鄉、新埤鄉、新園鄉、獅子鄉等6名村長。

去年屏東縣5合1基層選舉中，有15名候選人、35名樁腳共50人因涉賄被羈押，人數創新高，被檢方提起當選無效之訴的人數也是歷年最多，民事當選無效之訴為2審終結案件，根據過去的經驗，最遲會在1年左右定讞。

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