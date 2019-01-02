嘉市議員郭明賓當選無效首度開庭 請假未到

2019-01-02 19:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地方法院今天下午首度開庭審理嘉義市議員郭明賓被嘉義地檢署提起民事當選無效之訴，他請假未出庭，律師也未現身，代表檢方出庭的檢察事務官說，郭明賓所涉賄選案雖尚未起訴，但他在地檢署已認罪。開庭不到10分鐘就結束，法官喻知下次開庭時間為30日。

記者撥打郭明賓手機有接通，但無人接聽，無法得知其回應。據悉，郭明賓在開庭前，已遞狀請假，理由為他請委任律師陪同出庭，但委任律師跟另外案件衝庭，因此無法出庭，只好請假。

前任嘉義市副議長郭明賓被控於競選議員連任期間涉嫌透過樁腳賄選，他雖順利連任議員，但嘉義地檢署共查獲他涉及3件相關賄選案，收押涉案樁腳，案件雖尚未起訴，檢方日前趕在當選名單公告30天內，向嘉義地院對郭提起當選無效之訴。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，郭明賓日前在地檢署偵查庭出庭時已認罪，他坦承提供這3件賄選案資金。至於外傳檢方與郭明賓進行認罪協商、談條件，蔡英俊再度澄清並無此事。

法界人士說，檢方提當選無效之訴，管轄法院受理後，依法必須在6個月內審理終結並作出判決，上訴審也是6個月內審結。

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