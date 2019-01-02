泡湯泡太久？7旬翁暈眩倒栽蔥 頸椎骨折送醫

2019-01-02 18:56

〔記者歐素美／台中報導〕76歲老翁與太太到谷關泡溫泉，疑因泡太久，加上有高血壓病史，突然暈眩，坐在池邊的他整個人「倒栽蔥」，摔落地面，泡湯民眾見狀趕緊上前協助，打119報案，谷關消防分隊將老翁送到台中慈濟醫院就醫，院方檢查發現第6節頸椎小碎骨骨折，頭皮挫傷，目前已轉入普通病房。

家住豐原區的76歲老翁，常常與太太到谷關泡湯，今天下午1點49分左右，他和太太到谷關某知名飯店的大眾池泡湯，他坐在池邊上，突然整個人往後倒，泡湯民眾見狀趕緊上前協助，打電話通報119，谷關消防分隊依家屬意願，將老翁送往台中慈濟醫院就醫。

醫院說，經電腦斷層掃描檢查，老翁並未有腦部出血現象，僅頭部挫傷及第6頸椎小碎骨骨折，其餘無大礙，經治療後，目前已轉普通病房；老翁有高血壓病史，研判可能是泡湯太久才導致暈眩跌倒。

台中慈濟醫院急診室醫師鍾斌魁提醒民眾，泡湯時應注意不要泡太久，最好泡5到10分鐘就好；離開溫泉池後，也要趕緊披上浴巾或衣物保暖，避免冷熱溫差太大，引發心肌梗塞或腦中風；一定要結伴同行，避免獨自泡湯，如果泡湯過程中發生緊急狀況，才能即時處理。如果民眾不知道自己的狀況是否適合泡湯，建議可以先詢問醫師。

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