蝶戀花釀國內罕見慘劇 友力通運遭廢照興訟被打臉

2019-01-02 19:50

〔記者溫于德／台北報導〕友力通運公司旗下蝶戀花旅行社遊覽車，前年2月13日翻覆釀33死11傷，屬國內極為罕見之慘劇，友力事後遭桃園監理站認定未盡管理責任，以違反汽車運輸業管理規則，依公路法規定，廢止汽車運輸業營業執照及吊銷全部營業車輛牌照；但友力不服，提行政訴訟抗罰。案經台北高等行政法院審理，認定桃園監理站處罰適法，今駁回友力請求，可上訴。

北高行今公布駁回理由有三。首先，友力未對遊覽車及其駕駛善盡管理責任，且車輛發生翻覆事故後死傷慘重，嚴重妨礙公共利益及交通安全；桃園監理站事後依公路法相關規定，廢止汽車運輸業營業執照及吊銷全部營業車輛牌照，於法並無不合。

再者，友力事發前遭例行性評鑑時就存在多項缺失，且慘劇發生後，又未能提供派車單、行車紀錄卡紙等相關資料；此外，友力雖又辯稱，僅提供蝶戀花靠行、屬名義上登記公司，實際司機雇用及行程安排仍由蝶戀花旅行社負責，但即便如此，友力已明知蝶戀花有多項缺失仍未積極要求改善，具有未必故意。

第三，友力違規情節重大，且遊覽車翻覆導致多人傷亡，罹難者家屬痛失至親、傷者治療復健過程漫長痛苦，同時重創台灣道路交通安全形象；桃園監理站依違反公路法做成處分縱然嚴重，但相較於友力管理不善，發生死傷慘重交通事故、嚴重妨礙公共利益及交通安全，若同意友力繼續經營遊覽車運輸業，將產生類似安全疑慮，保護公益顯然更為重要。

合議庭因此認定，桃園監理站處罰未逾越法定裁量範圍，也未裁量濫用或裁量怠惰情形，並已考量友力違章程度，今駁回請求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/