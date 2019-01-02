比特幣投資爆糾紛 黑幫開槍討千萬獲利

2019-01-02 18:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市板橋知名禮儀公司「龍華會館」去年4月14日發生槍擊案，高姓、陳姓男子疑因投資比特幣與35歲吳姓男子爆發投資糾紛，持雙槍朝吳男連開7槍，吳男逃跑時左腳踝遭跳彈波及受傷，事後吳男遞狀表示高、陳朝地上非對他射擊，雙方已達成和解，但新北地檢署勘驗監視器畫面，仍認定高、陳是對吳男開槍，依涉犯殺人未遂罪將2人起訴。

警方調查，高、陳是淡水地區幫派份子，有殺人未遂、槍砲等前科，自稱從事土地開發，集資1000萬人民幣（約4700萬台幣），讓吳男投資比特幣挖礦認為吳男未依約交出1000萬獲利，加上吳男約在禮儀社，不滿遭觸霉頭，憤而上車取槍，幸好未波及無辜，但吳男則說因中國對比特幣嚴加管控，獲利仍未回籠，並非刻意拖欠。

警詢時，高、陳供稱，吳男到綽號「牛奶」友人妻子靈前捻香，與他們約在龍華會館，原本已很不爽，未料吳男還提議他們上樓喬債，讓他們認為觸霉頭，讓2人大為光火，才會朝站在門口的吳男開槍。

檢方偵訊時，被告與被害人傳喚均未出庭，吳男僅遞狀表示雙方已達成和解，並強調被告是朝地上開槍非針對他，但檢方勘驗現場監視器畫面，仍認定高、陳有殺人未遂犯意，將2人起訴。

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