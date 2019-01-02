疑似不滿被按喇叭 汽車駕駛上橋撞翻Gogoro

2019-01-02 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1位機車騎士，在元旦連假前最後1個上班日遭遇車禍，當時他正騎著GOGORO電動機車北上大直橋，不料竟被小客車「惡意撞擊」，影片現正在網路上發酵，許多網友均支持該名騎士提告。

影片被臉書粉絲專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享，在12月28日上午8點45分，騎士正駛出復北地下道要上大直橋，當時車多擁擠，1部日產汽車在出隧道口時壓縮他的行車路線，因此騎士鳴按喇叭提醒對方注意後面有車，並在經過該部客車時看了駕駛1眼。

日產汽車駕駛當時已開上通往明水路的道路，疑似不滿被按喇叭又被看1眼，竟違規2次跨越雙白線騎上機車道，朝騎士方向衝來並用車尾撞擊他，騎士當場倒地，對方駕駛立刻下車幫他把GOGORO扶正，騎士在YouTube中寫道，這起事件是「惡意衝撞」；肇責將由台北市警局交通隊判定。

網友們看完整部影片後，均認為日產汽車駕駛可能並非不小心衝撞到他，因此留言建議騎士「不應該讓他牽車破壞現場﻿」、「麻煩請直接提告，不要和解」、「根本蓄意謀殺，噴到隔壁車道會直接被爆頭輾斃﻿」、「這一定告到底」、「脾氣真好，他下車走過來我拳頭就尻下去了」。

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